Командир расчета ЗРК «Стрела» рассказал о работе российских зенитчиков

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела» в группировке войск «Восток» днем и ночью мониторят небо, и как только в зону их ответственности входит воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», бойцы берут его на сопровождение и после команды поражают цель.
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