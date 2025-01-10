Командир расчета ЗРК «Стрела» рассказал о работе российских зенитчиков

Расчеты зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Стрела» в группировке войск «Восток» днем и ночью мониторят небо, и как только в зону их ответственности входит воздушный объект, который не отвечает на запрос «свой-чужой», бойцы берут его на сопровождение и после команды поражают цель.