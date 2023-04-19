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Галлахер о 0:2: «Челси» создал много моментов, больше и лучшего качества, чем «Реал». Чтобы выигрывать, надо забивать»

Галлахер о 0:2: «Челси» создал много моментов, больше и лучшего качества, чем «Реал». Чтобы выигрывать, надо забивать»

Команды провели ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов (первая игра – 2:0 в пользу мадридцев). «Играли мы хорошо и создали много голевых моментов, больше и лучшего качества, чем соперники.

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