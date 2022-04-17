Происшествия

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Возбуждено уголовное дело по факту убийства ребёнка в посёлке Нема Кировской области

Возбуждено уголовное дело по факту убийства ребёнка в посёлке Нема Кировской области

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.

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