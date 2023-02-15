Военное обозрение

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Американское издание: США рассматривают вариант передачи Украине перехваченного у берегов Йемена оружия

Американское издание: США рассматривают вариант передачи Украине перехваченного у берегов Йемена оружия

Украинская армия может получить на вооружение иранское оружие, США планируют передать Киеву партию перехваченного у берегов Йемена вооружений, якобы принадлежащего Ирану и предназначавшегося йеменским повстанцам.

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