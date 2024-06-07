В Ростовской области автоинспекторы сопроводили роженицу до роддома

В ходе несения службы на автодороге «Северный обход города Ростова-на-Дону» к наряду ДПС обратился водитель автомобиля марки «Лада Гранта» и сообщил, что в салоне его автомобиля находится беременная супруга.
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