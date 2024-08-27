Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 877 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Яковлевич
    Хохлы по своей природе все продажные твари, начиная с Мазепы. Кинуть им немного гривен и они сами этого недоумка Зеле...О приказе на ликв...
  • валерий двойнишников
    Я бы на него помочился...при людно))Достали с Дуровым
  • Gennadiy Kozyrev
    Автор - провокатор. Поместил красивые фото и пишет о проблемах. А ты в реальности смотри на приезжих, а не на картинки."Мы приехали в Ро...

МТС с «Билайном» и «МегаФоном» отказались убрать наценки на сотовую связь в Крыму; возбуждено дело

МТС с «Билайном» и «МегаФоном» отказались убрать наценки на сотовую связь в Крыму; возбуждено дело

3 июля Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждения этим операторам о необходимости отменить дополнительную плату в Крыму и Севастополе: "Речь идёт о взимании дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента на территории Республики Крым и города Севастополя.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх