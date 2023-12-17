Веский «Садовод»: как сократить преступность среди мигрантов

Введение геномной регистрации, ужесточение уголовного наказания и создание системы отслеживания каждого иностранного гражданина помогут сократить преступность среди трудовых мигрантов, считают опрошенные «Известиями» депутаты и эксперты.
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