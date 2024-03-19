Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 427 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    От этих гомиков чего угодно можно ожидать.  Они же чокнутые.Макрон ведёт Фран...
  • лина любимцева
    Надо побыстрее брать Одессу, пока Санду не затащила Молдову в ЕС и НАТО.Либералы призвали...
  • Лиза
    Буратинами до хрустящей корочки...Враг бросил в нас...

ВСУ вновь выпустили «Вампиров» по Белгородской области (ФОТО, ВИДЕО)

ВСУ вновь выпустили «Вампиров» по Белгородской области (ФОТО, ВИДЕО)

Утром 19 марта украинские военные преступники снова открыли огонь по Белгородской области. В Разумном (Белгородский район) после вражеского обстрела во дворе жилого комплекса загорелся автомобиль, также поврежден частный дом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх