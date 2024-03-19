ВСУ вновь выпустили «Вампиров» по Белгородской области (ФОТО, ВИДЕО)

Утром 19 марта украинские военные преступники снова открыли огонь по Белгородской области. В Разумном (Белгородский район) после вражеского обстрела во дворе жилого комплекса загорелся автомобиль, также поврежден частный дом.
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