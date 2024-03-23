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Русские церемониться с французами не будут − прожарят "Солнцепёком"

Русские церемониться с французами не будут − прожарят "Солнцепёком"

КОТ  КОСТЯН Франция выбрана для реализации одного из наиболее страшных экспериментов современности, насколько можно судить по происходящим там событиям.

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Комментарии
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Александр Пятнистый
Умные солдаты и командиры-французы поступят, как летчики полка Нормандия-Неман. Да и &quot;Волгу&quot; никто не отменял...Гуманитарная частота для сдачи в плен и переходе на нашу сторону По низам: 49.200 149.200 По верхам: 449.200 Пароль/позывной - &quot;Волга&quot; Вызывать, дождаться ответа, сообщить свои координаты или описать местоположение, количество, подразделение, состояние. Выполнять неукоснительно инструкции! 💥💥💥 Гуманітарна частота для здачі в полон і переході на нашу сторону По низах: 49.200 149.200 По верхах: 449.200 Пароль / позивний - &quot;Волга&quot; Викликати, дочекатися відповіді, повідомити свої координати або описати місце розташування, кількість, підрозділ, стан. Виконувати неухильно інструкції! 💥💥💥 Częstotliwość humanitarna do oddania do niewoli i przejścia na naszą stronę 49.200 149.200 449.200 Hasło / znak wywoławczy - &quot;Wołga&quot; Zadzwoń, poczekaj na odpowiedź, podaj swoje współrzędne lub opisz lokalizację, liczbę, podział, stan. Postępuj zgodnie z instrukcjami!
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13 час.
Fialka
а что же вы хохлов не прожариваете &quot;Солнцепёком&quot;,так же и с французами будет
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10 час.

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