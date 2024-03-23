Александр Пятнистый

Умные солдаты и командиры-французы поступят, как летчики полка Нормандия-Неман. Да и "Волгу" никто не отменял...Гуманитарная частота для сдачи в плен и переходе на нашу сторону По низам: 49.200 149.200 По верхам: 449.200 Пароль/позывной - "Волга" Вызывать, дождаться ответа, сообщить свои координаты или описать местоположение, количество, подразделение, состояние. Выполнять неукоснительно инструкции! 💥💥💥 Гуманітарна частота для здачі в полон і переході на нашу сторону По низах: 49.200 149.200 По верхах: 449.200 Пароль / позивний - "Волга" Викликати, дочекатися відповіді, повідомити свої координати або описати місце розташування, кількість, підрозділ, стан. Виконувати неухильно інструкції! 💥💥💥 Częstotliwość humanitarna do oddania do niewoli i przejścia na naszą stronę 49.200 149.200 449.200 Hasło / znak wywoławczy - "Wołga" Zadzwoń, poczekaj na odpowiedź, podaj swoje współrzędne lub opisz lokalizację, liczbę, podział, stan. Postępuj zgodnie z instrukcjami!