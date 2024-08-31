Леау и Тео проигнорировали установку Фонсеки во время водопоя. Игроки «Милана» остались на другой стороне поля

«Милан» в 3-м туре Серии А сыграл вничью с «Лацио» в гостях (2:2). Леау и Тео начали игру на скамейке запасных.
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