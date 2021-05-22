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Срыв вакцинации "Спутником" — это угроза национальной безопасности России

Срыв вакцинации "Спутником" — это угроза национальной безопасности России

Вакцинация в России идёт недостаточными темпами, фактически задача обрести к лету коллективный иммунитет сорвана.

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Александр
Не вижу срыва вакцинации на днях сходил в поликлинику провакцинировался народ шел без перерыва мало молодежи в основном от 50 до 80 лет
Владимир Негода
когда чубайс сказал , что если вымрет 30млн человек , не вписавшихся в рынок , то это нормально , никто из власти и слово не промолвил на это заявление идиота , а тут на тебе , забеспокоились о здоровье народном !
ГусЕна
Опять не угодили...
Владимир 123
В этом крутятся большие деньги,а чубайс сказал и ладно
Владимир Eвтушенко
Вот такие негодяи и ездят в транспорте без масок, да ещё на говно исходят, когда им на это указывают. Вчера еду в автобусе, рядом со мной плюхается бабища без маски, и когда я попросил её надеть маску, так разоралась, что водитель остановил автобус и чуть ли не насильно вытолкал её из салона. Рублём бить надо таких бабищ ту3пых.
Владимир Негода
да нормально все , угодили ... только не надо так громко проявлять мнимую заботу о нашем здоровье ... туристы шастают по всему свету , всю эту заразу привозят с разных уголков земного шара , а мне вакцинироваться, так некоторые еще и говорят , что насильно надо ...закройте к черту эти границы ... а то хотят и денег заработать и здоровыми быть ... это , как рыбку съесть и на ....!
ГусЕна
Дальше своего болота видеть не хочешь....Туристы ему мешают...А я хочу видеть мир не на картинках. И по Александр плац пройтись, и галерею Питти пройти, и Венецию понюхать:))) А Есть же людишки -все им не так...
Владимир Негода
смотри , не нюхни чего-нибудь непотребного .
ГусЕна
Вот видишь как ты туп из-за своего мракобесия:)))
Владимир Негода
я имел ввиду эту гадость , про которую весь сыр-бор .
Александр Александров
Один дурак ляпнул, а другие за ним повторяют - ведут агитацию за его слова.
Алла Мироненко
Врать не устают..."Парадокс! ведь в Союзе и особенно при Сталине их бы мнения никто не спрашивал, а за нежелание приобщиться к вакцинации обвинили в саботаже и несознательности. Сильная власть на то и сильная, что не терпит разброда и шатаний. " Не было никакой принудительной вакцинации в СССР и никого в саботаже не обвиняли.Прожила в СССР более полувека и про такую чушь даже не слыхала. А ведь переболела и брюшным тифом, и туберкулезом...да и холера мой Сталинград прихватила.
ГусЕна
Кулака у морду не хватает?
Алла Мироненко
"сторонники вакцинации Спутником — это те, кто доверяют государству и своим учёным, кто не отделяет своё здоровье от общенародного. А противники всякой вакцинации — это жертвы вредительской пропаганды, которые подрывают здоровье окружающих и важную попытку отечественной науки стать суверенной." Еще один вздор и вымысел автора- пропагандиста.
Валерий Пашнин
Мое мнение, заставлять никого не надо. Необходимо установить сроки бесплатной вакцинации
ГусЕна
Мудро.
Сергей Титков
На днях поставил 2-й укол- ничего, ни температуры, ни кашля...
Владимир Соколов
я не прививался))то же нет ни температуры ни кашля)) а если нет разницы ,то зачем?
Владимир Eвтушенко
Как бы я желал таким, как ты и тебе подобные, подхватить ковид, чтобы потом, есмли выживете, поняли необходимость вакцинации. НГас и так мало в стране, так ты и тебе подобные, в угоду Западу, хотите уменьшить население страны, пыжась показать себя умными. На деле же вы такие5 же подлецы, как5 и те, кто этот ковид создал. Может, вспомните, как поступали в средние века с разносчиками чумы? На кострах живых сжигали.
Сергей Титков
Ну не хотите, не прививайтесь, сегодня узнал у знакомой муж умер-боксёр, ни пил, ни курил, из числа "а если нет разницы ,то зачем?"..... Вот теперь апостолу Петру объясняет "нафига". Жаль человека, но если сам закурил на бочке с порохом, кто виноват?
Владимир Соколов
с чего вы решили, что от прививки он не помер бы?) у меня сосед сделал прививку, чуть не помер, два дня его трясло.
наталья Герцева
Чёт, я не пойму, на примере моем- впкцинировалась я , почти все мои родственники, коллеги я что уникальный? В
Семен Жаров
ТВ без устали твердит: - "Не дай себя обмануть!"... ... И после этого хотят доверия народного???... ... Теперь я сам себе верить перестал!!!
ГусЕна
Вот , Бедолага...:)
Семен Жаров
Достаточно того, что Вы являетесь Счастливицей!
ГусЕна
Не гневи Бога, Жаров.
Семен Жаров
Гусена, я НЕ верю в Бога на Небесах, Он у меня постоянно в душе моей бедолажной!!!
Владимир Eвтушенко
Когда нет мозгов, тогда так и получается.
ГусЕна
Да пусто там. Как и в голове. .
Семен Жаров
Владимир, если бы у меня НЕ было бы мозгов, то моя речь походила бы на Вашу: - "... Рублём бить надо таких бабищ ту3пых."!!!... ... А если бы у Вас была б ДУША, то, уверен, нашли бы культурные слова для выражения СВОЕЙ "мысли", указанной мной в начале моего ответа Вам!!!
Семен Жаров
ГусЕна, свою ПУСТОТУ заполнять Вашей ПОЛНОТОЙ: - "Кулака у морду не хватает?" НЕ думаю и НЕ собираюсь!!!
Владимир Eвтушенко
Словоблудие ваше я не хочу и не должен разбирать.
Владимир Eвтушенко
Что взять с пгмнутого создания?
Семен Жаров
А я НЕ стеснялся и с удовольствием разбирался (Да сейчас ЭТО делаю с удовольствием!) с замечаниями своих учеников и посторонних!... ... Огромное Вам спасибо!... Учту!
Валерий Емельянов
Не хотят вакцинироваться ,штраф .Почему я вакцинированный должен платить за вакцинацию.Почему,отвечу за макски плачу,за антисептики плачу,дистанцию соблюдаю,да еще десяток причин надо мне делать хотя я должен послать все это лесом .Но или поих глупости ,а скорее русского распиздяйства мне приходится это делать.
Владимир 123
Вакцинирование не дает никаких привилегий и права ходить без маски и перчаток,читайте прессу
Владимир 123
Вакцинирование не дает никаких привилегий и права ходить без маски и перчаток,читайте прессу
Ингвар Лионов
Лучшей антирекламы прививочной кампании не встретил. Браво! Вот раз не дает права, то значит что? Значит вакцина не работает? Иначе - зачем маска? Сами себе чиновники противоречат, а потом вопят о недоверии к власти-вакцине-ученым?!
olga gordeeva (Кожемякина)
Не могу согласиться с Вами: у вакцинированных привилегия есть: они застрахованы от заражения. Кому дорого свое здоровье, тот уже обезопасил себя. Каждый пусть думает о своей безопасности и безопасности ближних.
Владимир Соколов
это где вы такую глупость подцепили? срочно выбросите!
Владимир Соколов
почему я вакцинированный должен платить за вакцинацию. потому вакцинация от ковидлы это распилка бабла , а сами меры дрессировка населения
Владимир 123
Вакцинированные тоже могут заболеть,вакцинирование не дает 100% гарантии.
Владимир Eвтушенко
согласен, не даёт, но это не повод отказаться от вакцинации.
olga gordeeva (Кожемякина)
Может и могут, но...Из двух зол выбирают меньшее. Ну, это как кто хочет, хозяин барин. Я провакцинировалась и теперь спокойна. А 100 % или меньше - это другой вопрос. Поживем, увидим.
Геннадий Ушаков
Я переболел. В начале июне сделаю вакцинацию, так как считаю это правильным, но при этом никому ничего не навязываю.
Виктор Александров
В прежние времена власти люди верили, что ни говори ... Правда, не всегда заслуженно, и это тоже факт. А кому можно верить при воровском капитализме? Вот люди и "дуют на воду", привыкнув к постоянной лжи на всех уровнях! Сейчас любое предложение "власти" рассматривается с точки зрения: в чём подвох и кто вновь обогатится?
ГусЕна
Ну, не лукавьте. При любом предложении Власти люли сразу думают как нае..ать Власть и государство. Где вы в мире видели чтоб на платной парковке люди заклеивали номера листиками или гамном? А ездим как? При разрешенной в 60, все летают 79. И налоги стараемся не платить и от алиментов бегают, как зайцы. Всеб на халяву...
Виктор Александров
Ну, такую "власть" не грех и нагреть ... Не всё только ей! А ездим мы исключительно по антирадару, пока без проблем. И вообще, по-классику русские ездят быстро! )))
ГусЕна
Ага, " быстро":) Куда девается классика на платных дорогах Италии и Германии:)) На аатобане тихоходы-русские-бояцуо штраф словить
ГусЕна
Вот с такой " философией" так и живем:)
Алексей Смирнов
Почему именно "спутником"? И почему не делаются массовые исследования на антитела? Ведь даже минздрав недвусмысленно намекнул: "Однако, как и любое чужеродное вещество, компоненты вакцины могут вызывать аллергические и некоторые другие реакции. А также излишнее триггерное усиление иммунитета. А значит анализ на антитела IgG перед вакцинацией – способ уберечься от ненужного введения чужеродных веществ."
Tatyana Fedotova
Именно, анализ крови на антитела и ПЦР мазков слизистых на РНК вируса сделать каждому было бы неплохо перед вакцинацией. Но то, что российские вакцины действительно самые безопасные и эффективные на сегодняшний день - это чистая правда. А вот прививаться вакциной врагов- я бы точно не стала. Мало ли чего эти гады туда добавят. Гады они и есть гады. Им нужна Россия без людей. А учитывая сколько вокруг России создано НАТО биологических лабораторий, много ещё вирусов и бактерий на Россию обрушат. Эти сволочи всё могут. Опыт Второй мировой . Все наработки немецких и японских врачей смерти спасли и вывезли американцы и англичане. Они спасали и самих фашистов , и их технологии. Приласкали, обогрели. Все они русофобы и подлецы. От них можно ждать только гадости. И пока это все в России не поймут - Россия под угрозой. Уничтожить их, не ждать , когда они нас. А то, что они нас ещё раз попробуют - нет никаких сомнений. Нелюбовь к России у них генетически определена.
Алексей Смирнов
Я имел ввиду другие наши вакцины, менее разрекламированные, но самое главное, повальная вакцинация не нужна, но тесты делать не хотят.
Владимир Соколов
Повторюсь: сторонники вакцинации Спутником — это те, кто доверяют государству и своим учёным, автор дебил)) последствия вакцины неизвестны))идет третий этап исследований )) то есть сейчас бесплатно испытывают препарат на людях . -- Между тем, вакцинация или её срыв — это вопрос национальной безопасности. а за последствия вакцинации автор будет отвечать? безответственность чиновников и вот таких дураков вызывает горячее желание держаться подальше от такого счастья. -- и всё прошло спокойно, а защита от вируса более чем очевидна (при контактах никто не заболел). я при контактах то же не заболел))зачем мне ентон коктейль в организме?
Валерий Вовкотруб
Как сознательный гражданин и сторонник вакцинации записался н прививку на 19 февраля, получил первую дозу, под утро поднялась температура, озноб, принял парацетамол, как советовали врачи, не помогло. Через день вызвал врача, который выписал антибиотик, нашел хрипы в легких и отказал в проведении флюорографии. Состояние продолжало ухудшаться, через день вновь вызвал врача, картина та же хрипы в легких есть, направления на флюорографию нет, о тесте на ковид нет и речи. Ещё через день сам вызвал скорую помощь, был госпитализирован с диагнозом ковид средней тяжести, выписали из больницы через 10 дней. Заразил жену, которая тоже была госпитализирована. Похудел на 11 килограмм ( единственный положительный +
ГусЕна
Возможно, Вы уже были больны. Или иммунитет не сработал. Рада, что поправились.
Валерий Вовкотруб
Как сознательный гражданин и сторонник вакцинации записался н прививку на 19 февраля, получил первую дозу, под утро поднялась температура, озноб, принял парацетамол, как советовали врачи, не помогло. Через день вызвал врача, который выписал антибиотик, нашел хрипы в легких и отказал в проведении флюорографии. Состояние продолжало ухудшаться, через день вновь вызвал врача, картина та же хрипы в легких есть, направления на флюорографию нет, о тесте на ковид нет и речи. Ещё через день сам вызвал скорую помощь, был госпитализирован с диагнозом ковид средней тяжести, выписали из больницы через 10 дней. Заразил жену, которая тоже была госпитализирована. Похудел на 11 килограмм ( единственный положительный +3мо
Валерий Вовкотруб
момент. После ковида получил сердечную аритмию, обоняние до сих пор полностью не восстановилось. Естественно друзья и родственники о вакцинации и слушать не хотят.
Ингвар Лионов
К сожалению, Вы - не единственный вот такой вакцинированный. Эта "лотерея" или "русская рулетка", что точнее. Но самое обидное, что ради статистики врачи не ставят таким "коронавирусный" диагноз. Давиче у нас привитого увезли в соседний город с диагнозом "двусторонняя пневмония", причем везли под кислородом - легкие начали отказывать. Положили в ковидное отделение. Все симптомы "короны" налицо, но - нет, никакого такого диагноза в упор не ставят. И он там, в отделении, такой привитой не один, по словам принимавшего врача... Но чинушам реальность не нужна, им нужна парадная статистика и отличная отчетность. Откуда взяться доверию?
Владимир Eвтушенко
Дебилы ваши родственники и друзья- вакцинироваться не хотят, хотят заражать других. И таких подлецов мног8о, увы.
Владимир Eвтушенко
Читать учитесь, это существо получило аритмию серджца не от вакцины, а от к4овида. Но в силу своей глупости перепутало причину и слекдствие.
ГусЕна
Странно наоборот должны бежать вакцинироваться... Чтож вы такие необразованные
ГусЕна
Бред собачий.
Владимир Соколов
К сожалению, Вы - не единственный вот такой вакцинированный. Эта "лотерея" или "русская рулетка", что точнее. только чиновник стремящийся уничтожить людей может додуматься до прививок во время эпидемии. и тут возникает вопрос))зачем эта прививка или эпидемии нет?
Людмила Сидорова
Ну и когда делать прививку? После того как произойдет"естественный" отбор? ?????
Владимир Соколов
какой естественный отбор?))вы верите этим манипуляторам которые вкладывают в головы глупость?)) это как лечить алкогольное опьянение коньяком)) вокруг бушует эпидемия, давайте ослабим организм генетическим коктейлем еще больше , что бы эпидемия прекратилась. вы видите в этом логику?
Ингвар Лионов
А ковид у него после вакцинации, причем не в легкой форме. Читать научитесь.
Ингвар Лионов
"ГусЕна → Ингвар Лионов 23 мая, 13:37 Бред собачий." Вах! Вот и все аргументы. 😆 Вообще, ГусЕна, "когда нечем крыть, кроют матом" (поговорка такая). Что с вашей стороны и происходит. И это лучшее подтверждение вашей неправоты.
Владимир Eвтушенко
Я не верю этому бреду лживому, что написал Волкотруп. Эта лживая заготовка противников вакцинации ползает по Интернету, как тифозная вошь.
ГусЕна
Ну, ппямо Вам лично лечащий врач подбежал и рассказал....Бред собачий даже аргументировать лень
Виктор Александров
А в Китае от короновируса избавились очень просто, там теперь только грипп!?

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