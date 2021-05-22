Срыв вакцинации "Спутником" — это угроза национальной безопасности России

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаСрыв вакцинации "Спутником" — это угроза национальной безопасности России Вакцинация в России идёт недостаточными темпами, фактически задача обрести к лету коллективный иммунитет сорвана.Вернуться к статье7111НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександрНе вижу срыва вакцинации на днях сходил в поликлинику провакцинировался народ шел без перерыва мало молодежи в основном от 50 до 80 летВладимир Негодакогда чубайс сказал , что если вымрет 30млн человек , не вписавшихся в рынок , то это нормально , никто из власти и слово не промолвил на это заявление идиота , а тут на тебе , забеспокоились о здоровье народном !ГусЕнаОпять не угодили...В1Владимир 123В этом крутятся большие деньги,а чубайс сказал и ладноВладимир EвтушенкоВот такие негодяи и ездят в транспорте без масок, да ещё на говно исходят, когда им на это указывают. Вчера еду в автобусе, рядом со мной плюхается бабища без маски, и когда я попросил её надеть маску, так разоралась, что водитель остановил автобус и чуть ли не насильно вытолкал её из салона. Рублём бить надо таких бабищ ту3пых.Владимир Негодада нормально все , угодили ... только не надо так громко проявлять мнимую заботу о нашем здоровье ... туристы шастают по всему свету , всю эту заразу привозят с разных уголков земного шара , а мне вакцинироваться, так некоторые еще и говорят , что насильно надо ...закройте к черту эти границы ... а то хотят и денег заработать и здоровыми быть ... это , как рыбку съесть и на ....!ГусЕнаДальше своего болота видеть не хочешь....Туристы ему мешают...А я хочу видеть мир не на картинках. И по Александр плац пройтись, и галерею Питти пройти, и Венецию понюхать:))) А Есть же людишки -все им не так...Владимир Негодасмотри , не нюхни чего-нибудь непотребного .ГусЕнаВот видишь как ты туп из-за своего мракобесия:)))Владимир Негодая имел ввиду эту гадость , про которую весь сыр-бор .Александр АлександровОдин дурак ляпнул, а другие за ним повторяют - ведут агитацию за его слова.АМАлла МироненкоВрать не устают..."Парадокс! ведь в Союзе и особенно при Сталине их бы мнения никто не спрашивал, а за нежелание приобщиться к вакцинации обвинили в саботаже и несознательности. Сильная власть на то и сильная, что не терпит разброда и шатаний. " Не было никакой принудительной вакцинации в СССР и никого в саботаже не обвиняли.Прожила в СССР более полувека и про такую чушь даже не слыхала. А ведь переболела и брюшным тифом, и туберкулезом...да и холера мой Сталинград прихватила.ГусЕнаКулака у морду не хватает?АМАлла Мироненко"сторонники вакцинации Спутником — это те, кто доверяют государству и своим учёным, кто не отделяет своё здоровье от общенародного. А противники всякой вакцинации — это жертвы вредительской пропаганды, которые подрывают здоровье окружающих и важную попытку отечественной науки стать суверенной." Еще один вздор и вымысел автора- пропагандиста.Валерий ПашнинМое мнение, заставлять никого не надо. Необходимо установить сроки бесплатной вакцинацииГусЕнаМудро.Сергей ТитковНа днях поставил 2-й укол- ничего, ни температуры, ни кашля...Владимир Соколовя не прививался))то же нет ни температуры ни кашля)) а если нет разницы ,то зачем?Владимир EвтушенкоКак бы я желал таким, как ты и тебе подобные, подхватить ковид, чтобы потом, есмли выживете, поняли необходимость вакцинации. НГас и так мало в стране, так ты и тебе подобные, в угоду Западу, хотите уменьшить население страны, пыжась показать себя умными. На деле же вы такие5 же подлецы, как5 и те, кто этот ковид создал. Может, вспомните, как поступали в средние века с разносчиками чумы? На кострах живых сжигали.Сергей ТитковНу не хотите, не прививайтесь, сегодня узнал у знакомой муж умер-боксёр, ни пил, ни курил, из числа "а если нет разницы ,то зачем?"..... Вот теперь апостолу Петру объясняет "нафига". Жаль человека, но если сам закурил на бочке с порохом, кто виноват?Владимир Соколовс чего вы решили, что от прививки он не помер бы?) у меня сосед сделал прививку, чуть не помер, два дня его трясло.наталья ГерцеваЧёт, я не пойму, на примере моем- впкцинировалась я , почти все мои родственники, коллеги я что уникальный? ВСемен ЖаровТВ без устали твердит: - "Не дай себя обмануть!"... ... И после этого хотят доверия народного???... ... Теперь я сам себе верить перестал!!!ГусЕнаВот , Бедолага...:)Семен ЖаровДостаточно того, что Вы являетесь Счастливицей!ГусЕнаНе гневи Бога, Жаров.Семен ЖаровГусена, я НЕ верю в Бога на Небесах, Он у меня постоянно в душе моей бедолажной!!!Владимир EвтушенкоКогда нет мозгов, тогда так и получается.ГусЕнаДа пусто там. Как и в голове. .Семен ЖаровВладимир, если бы у меня НЕ было бы мозгов, то моя речь походила бы на Вашу: - "... Рублём бить надо таких бабищ ту3пых."!!!... ... А если бы у Вас была б ДУША, то, уверен, нашли бы культурные слова для выражения СВОЕЙ "мысли", указанной мной в начале моего ответа Вам!!!Семен ЖаровГусЕна, свою ПУСТОТУ заполнять Вашей ПОЛНОТОЙ: - "Кулака у морду не хватает?" НЕ думаю и НЕ собираюсь!!!Владимир EвтушенкоСловоблудие ваше я не хочу и не должен разбирать.Владимир EвтушенкоЧто взять с пгмнутого создания?Семен ЖаровА я НЕ стеснялся и с удовольствием разбирался (Да сейчас ЭТО делаю с удовольствием!) с замечаниями своих учеников и посторонних!... ... Огромное Вам спасибо!... Учту!Валерий ЕмельяновНе хотят вакцинироваться ,штраф .Почему я вакцинированный должен платить за вакцинацию.Почему,отвечу за макски плачу,за антисептики плачу,дистанцию соблюдаю,да еще десяток причин надо мне делать хотя я должен послать все это лесом .Но или поих глупости ,а скорее русского распиздяйства мне приходится это делать.В1Владимир 123Вакцинирование не дает никаких привилегий и права ходить без маски и перчаток,читайте прессуВ1Владимир 123Вакцинирование не дает никаких привилегий и права ходить без маски и перчаток,читайте прессуИнгвар ЛионовЛучшей антирекламы прививочной кампании не встретил. Браво! Вот раз не дает права, то значит что? Значит вакцина не работает? Иначе - зачем маска? Сами себе чиновники противоречат, а потом вопят о недоверии к власти-вакцине-ученым?!olga gordeeva (Кожемякина)Не могу согласиться с Вами: у вакцинированных привилегия есть: они застрахованы от заражения. Кому дорого свое здоровье, тот уже обезопасил себя. Каждый пусть думает о своей безопасности и безопасности ближних.Владимир Соколовэто где вы такую глупость подцепили? срочно выбросите!Владимир Соколовпочему я вакцинированный должен платить за вакцинацию. потому вакцинация от ковидлы это распилка бабла , а сами меры дрессировка населенияВ1Владимир 123Вакцинированные тоже могут заболеть,вакцинирование не дает 100% гарантии.Владимир Eвтушенкосогласен, не даёт, но это не повод отказаться от вакцинации.olga gordeeva (Кожемякина)Может и могут, но...Из двух зол выбирают меньшее. Ну, это как кто хочет, хозяин барин. Я провакцинировалась и теперь спокойна. А 100 % или меньше - это другой вопрос. Поживем, увидим.Геннадий УшаковЯ переболел. В начале июне сделаю вакцинацию, так как считаю это правильным, но при этом никому ничего не навязываю.Виктор АлександровВ прежние времена власти люди верили, что ни говори ... Правда, не всегда заслуженно, и это тоже факт. А кому можно верить при воровском капитализме? Вот люди и "дуют на воду", привыкнув к постоянной лжи на всех уровнях! Сейчас любое предложение "власти" рассматривается с точки зрения: в чём подвох и кто вновь обогатится?ГусЕнаНу, не лукавьте. При любом предложении Власти люли сразу думают как нае..ать Власть и государство. Где вы в мире видели чтоб на платной парковке люди заклеивали номера листиками или гамном? А ездим как? При разрешенной в 60, все летают 79. И налоги стараемся не платить и от алиментов бегают, как зайцы. Всеб на халяву...Виктор АлександровНу, такую "власть" не грех и нагреть ... Не всё только ей! А ездим мы исключительно по антирадару, пока без проблем. И вообще, по-классику русские ездят быстро! )))ГусЕнаАга, " быстро":) Куда девается классика на платных дорогах Италии и Германии:)) На аатобане тихоходы-русские-бояцуо штраф словитьГусЕнаВот с такой " философией" так и живем:)Алексей СмирновПочему именно "спутником"? И почему не делаются массовые исследования на антитела? Ведь даже минздрав недвусмысленно намекнул: "Однако, как и любое чужеродное вещество, компоненты вакцины могут вызывать аллергические и некоторые другие реакции. А также излишнее триггерное усиление иммунитета. А значит анализ на антитела IgG перед вакцинацией – способ уберечься от ненужного введения чужеродных веществ."TFTatyana FedotovaИменно, анализ крови на антитела и ПЦР мазков слизистых на РНК вируса сделать каждому было бы неплохо перед вакцинацией. Но то, что российские вакцины действительно самые безопасные и эффективные на сегодняшний день - это чистая правда. А вот прививаться вакциной врагов- я бы точно не стала. Мало ли чего эти гады туда добавят. Гады они и есть гады. Им нужна Россия без людей. А учитывая сколько вокруг России создано НАТО биологических лабораторий, много ещё вирусов и бактерий на Россию обрушат. Эти сволочи всё могут. Опыт Второй мировой . Все наработки немецких и японских врачей смерти спасли и вывезли американцы и англичане. Они спасали и самих фашистов , и их технологии. Приласкали, обогрели. Все они русофобы и подлецы. От них можно ждать только гадости. И пока это все в России не поймут - Россия под угрозой. Уничтожить их, не ждать , когда они нас. А то, что они нас ещё раз попробуют - нет никаких сомнений. Нелюбовь к России у них генетически определена.Алексей СмирновЯ имел ввиду другие наши вакцины, менее разрекламированные, но самое главное, повальная вакцинация не нужна, но тесты делать не хотят.Владимир СоколовПовторюсь: сторонники вакцинации Спутником — это те, кто доверяют государству и своим учёным, автор дебил)) последствия вакцины неизвестны))идет третий этап исследований )) то есть сейчас бесплатно испытывают препарат на людях . -- Между тем, вакцинация или её срыв — это вопрос национальной безопасности. а за последствия вакцинации автор будет отвечать? безответственность чиновников и вот таких дураков вызывает горячее желание держаться подальше от такого счастья. -- и всё прошло спокойно, а защита от вируса более чем очевидна (при контактах никто не заболел). я при контактах то же не заболел))зачем мне ентон коктейль в организме?Валерий ВовкотрубКак сознательный гражданин и сторонник вакцинации записался н прививку на 19 февраля, получил первую дозу, под утро поднялась температура, озноб, принял парацетамол, как советовали врачи, не помогло. Через день вызвал врача, который выписал антибиотик, нашел хрипы в легких и отказал в проведении флюорографии. Состояние продолжало ухудшаться, через день вновь вызвал врача, картина та же хрипы в легких есть, направления на флюорографию нет, о тесте на ковид нет и речи. Ещё через день сам вызвал скорую помощь, был госпитализирован с диагнозом ковид средней тяжести, выписали из больницы через 10 дней. Заразил жену, которая тоже была госпитализирована. Похудел на 11 килограмм ( единственный положительный +ГусЕнаВозможно, Вы уже были больны. Или иммунитет не сработал. Рада, что поправились.Валерий ВовкотрубКак сознательный гражданин и сторонник вакцинации записался н прививку на 19 февраля, получил первую дозу, под утро поднялась температура, озноб, принял парацетамол, как советовали врачи, не помогло. Через день вызвал врача, который выписал антибиотик, нашел хрипы в легких и отказал в проведении флюорографии. Состояние продолжало ухудшаться, через день вновь вызвал врача, картина та же хрипы в легких есть, направления на флюорографию нет, о тесте на ковид нет и речи. Ещё через день сам вызвал скорую помощь, был госпитализирован с диагнозом ковид средней тяжести, выписали из больницы через 10 дней. Заразил жену, которая тоже была госпитализирована. Похудел на 11 килограмм ( единственный положительный +3моВалерий Вовкотрубмомент. После ковида получил сердечную аритмию, обоняние до сих пор полностью не восстановилось. Естественно друзья и родственники о вакцинации и слушать не хотят.Ингвар ЛионовК сожалению, Вы - не единственный вот такой вакцинированный. Эта "лотерея" или "русская рулетка", что точнее. Но самое обидное, что ради статистики врачи не ставят таким "коронавирусный" диагноз. Давиче у нас привитого увезли в соседний город с диагнозом "двусторонняя пневмония", причем везли под кислородом - легкие начали отказывать. Положили в ковидное отделение. Все симптомы "короны" налицо, но - нет, никакого такого диагноза в упор не ставят. И он там, в отделении, такой привитой не один, по словам принимавшего врача... Но чинушам реальность не нужна, им нужна парадная статистика и отличная отчетность. Откуда взяться доверию?Владимир EвтушенкоДебилы ваши родственники и друзья- вакцинироваться не хотят, хотят заражать других. И таких подлецов мног8о, увы.Владимир EвтушенкоЧитать учитесь, это существо получило аритмию серджца не от вакцины, а от к4овида. Но в силу своей глупости перепутало причину и слекдствие.ГусЕнаСтранно наоборот должны бежать вакцинироваться... Чтож вы такие необразованныеГусЕнаБред собачий.Владимир СоколовК сожалению, Вы - не единственный вот такой вакцинированный. Эта "лотерея" или "русская рулетка", что точнее. только чиновник стремящийся уничтожить людей может додуматься до прививок во время эпидемии. и тут возникает вопрос))зачем эта прививка или эпидемии нет?ЛСЛюдмила СидороваНу и когда делать прививку? После того как произойдет"естественный" отбор? ?????Владимир Соколовкакой естественный отбор?))вы верите этим манипуляторам которые вкладывают в головы глупость?)) это как лечить алкогольное опьянение коньяком)) вокруг бушует эпидемия, давайте ослабим организм генетическим коктейлем еще больше , что бы эпидемия прекратилась. вы видите в этом логику?Ингвар ЛионовА ковид у него после вакцинации, причем не в легкой форме. Читать научитесь.Ингвар Лионов"ГусЕна → Ингвар Лионов 23 мая, 13:37 Бред собачий." Вах! Вот и все аргументы. 😆 Вообще, ГусЕна, "когда нечем крыть, кроют матом" (поговорка такая). Что с вашей стороны и происходит. И это лучшее подтверждение вашей неправоты.Владимир EвтушенкоЯ не верю этому бреду лживому, что написал Волкотруп. Эта лживая заготовка противников вакцинации ползает по Интернету, как тифозная вошь.ГусЕнаНу, ппямо Вам лично лечащий врач подбежал и рассказал....Бред собачий даже аргументировать леньВиктор АлександровА в Китае от короновируса избавились очень просто, там теперь только грипп!?Комментировать
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