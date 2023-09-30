Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Серия взрывов прогремела в Одессе. Об этом 30 сентября сообщило украинское издание «Думская».По информации официального ресурса для оповещения населения, в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
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