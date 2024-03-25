Синоптики рассказали о погоде на 25-27 марта

Дожди со снегом, туман и до плюс 14 градусов прогнозируется в Беларуси 25-27 марта, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.