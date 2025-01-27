Смоленские правоохранители раскрыли убийства 20-летней давности, которые совершили участники банды "Десантника"

Следователи, официально предъявив обвинения членам смоленского криминального сообщества, рассказали подробности кровавых разборок Сотрудники правоохранительных органов раскрыли два убийства, совершенные 19 и 22 года назад в Смоленске так называемой «бандой Десантника».
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