Смоленские правоохранители раскрыли убийства 20-летней давности, которые совершили участники банды "Десантника"

Следователи, официально предъявив обвинения членам смоленского криминального сообщества, рассказали подробности кровавых разборок Сотрудники правоохранительных органов раскрыли два убийства, совершенные 19 и 22 года назад в Смоленске так называемой «бандой Десантника».