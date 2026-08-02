ВСУ атаковали склад Wildberries в Самарской области беспилотниками: пожар и экстренные меры

В ночь на 2 августа в Самарской области произошла атака на склад крупного маркетплейса Wildberries, осуществленная с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев.
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