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FiNE NEWS

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ВСУ атаковали склад Wildberries в Самарской области беспилотниками: пожар и экстренные меры

В ночь на 2 августа в Самарской области произошла атака на склад крупного маркетплейса Wildberries, осуществленная с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает губернатор региона Вячеслав Федорищев.

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