Парковку в Дашково-Песочне признали незаконной по суду с мэрией Рязани

Администрация областного центра и одно из ООО стали сторонами слушания по иску о признании отсутствующим права собственности на автостоянку, которая находится на улице Новоселов и числится как "сооружение 586".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии