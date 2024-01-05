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Телеведущая Регина Тодоренко покинула Россию

Телеведущая Регина Тодоренко покинула Россию

Ведущая Регина Тодоренко сообщила о том, что приняла решение покинуть Россию. Информацией об этом она поделилась со своими подписчиками в соцсетях.

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Комментарии
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Ю
Южанин
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7 час.
С
Сергей
Так кто в итоге сьеб......ся?! Тодоренко или Кудрявцева?! Автор, ты что куришь?
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4 час.
Бендер Задунайский
Да хватит уже говно из бочки доставать . Чем больше их в медиапространстве , тем больше они на плаву . Перестаньте упоминать о них и  оно постепенно опустится на дно .
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33 мин.

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