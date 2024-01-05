Телеведущая Регина Тодоренко покинула Россию

Так кто в итоге сьеб......ся?! Тодоренко или Кудрявцева?! Автор, ты что куришь?

Бендер Задунайский

Да хватит уже говно из бочки доставать . Чем больше их в медиапространстве , тем больше они на плаву . Перестаньте упоминать о них и оно постепенно опустится на дно .