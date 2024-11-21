Названа причина отсутствия Бари Алибасова на похоронах Владимира Лёвкина

Фанаты Лёвкина считают, что Алибасов повёл себя недостойно.Концертный продюсер Александр Герасимов, который больше десяти лет работал с группой «На-На», объяснил причину отсутствия Бари Алибасова на похоронах Владимира Лёвкина.