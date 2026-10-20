“President Trump’s unfounded claims of large-scale voter fraud have Democrats bracing for what they worry could be substantial interference by the federal government in the midterm elections,” the New York Times reports.
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