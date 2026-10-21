САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября. /ТАСС/. Россия отметила приостановку закона умершего сенатора Линдси Грэма (признан в РФ террористом и экстремистом), предусматривающего введение стопроцентных пошлин в отношении главных покупателей российских энергоресурсов, и считает его важным шагом.
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