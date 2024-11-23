Приставил к горлу нож, скотчем заклеил рот и связал руки: в Крыму злодею за похищение человека дали 6 лет тюрьмы

Крым иногда становится местом для криминальных деяний, но преступников ждет справедливое наказание.«Вынесен приговор за похищение человека совершенное с угрозой применения насилия, опасного для здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия», - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда города Симферополя Р.