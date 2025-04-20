Руководитель Aston Martin ушёл от ответа на вопрос о Ферстаппене

Руководитель Aston Martin ушёл от ответа на вопрос о ФерстаппенеAston MartinРуководитель Aston Martin Энди Коуэлл прокомментировал слухи о том, что «зелёная» команда предложила Максу Ферстаппену контракт на 300 млн долларов.
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