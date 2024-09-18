Иркутск вышел в финал конкурса на звание «Культурная столица 2026»

Конкурс «Культурная столица 2026 года» подошел к ключевому этапу — выбору финалистов. Федеральный оргкомитет определил семь городов, претендующих на почетное звание: Иркутск, агломерация Зарайска и Коломны, Владимир, Владивосток, Вологда, Екатеринбург, Омск и Томск.
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