Юго-Восточный Курьер

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Собянин: В ОЭЗ «Технополис «Москва» появится производство лазерного оборудования

Собянин: В ОЭЗ «Технополис «Москва» появится производство лазерного оборудования

Технологии на основе лазеров помогают ускорить выпуск  продукции в медицине В особой экономической зоне «Технополис «Москва» на площадке «Печатники» откроют производство лазерных станков,  сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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