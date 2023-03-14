Собянин: В ОЭЗ «Технополис «Москва» появится производство лазерного оборудования

Технологии на основе лазеров помогают ускорить выпуск продукции в медицине В особой экономической зоне «Технополис «Москва» на площадке «Печатники» откроют производство лазерных станков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Технологии на основе лазеров помогают ускорить выпуск продукции в медицине В особой экономической зоне «Технополис «Москва» на площадке «Печатники» откроют производство лазерных станков, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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