Диспансеризация и другие бесплатные услуги по полису ОМС...

От эндопротезирования суставов до медикаментов от коронавируса — многие методы и средства современной медицины включены в программу ОМС, а значит, их можно получить бесплатно в любой клинике, участвующей в реализации территориальной программы ОМС.
От эндопротезирования суставов до медикаментов от коронавируса — многие методы и средства современной медицины включены в программу ОМС, а значит, их можно получить бесплатно в любой клинике, участвующей в реализации территориальной программы ОМС.
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