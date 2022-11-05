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Диспансеризация и другие бесплатные услуги по полису ОМС...

Диспансеризация и другие бесплатные услуги по полису ОМС...

От эндопротезирования суставов до медикаментов от коронавируса — многие методы и средства современной медицины включены в программу ОМС, а значит, их можно получить бесплатно в любой клинике, участвующей в реализации территориальной программы ОМС.

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