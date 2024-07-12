Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Против адвоката, высказавшегося о смягчении наказания генерала Попова, попросили возбудить дело

Против адвоката, высказавшегося о смягчении наказания генерала Попова, попросили возбудить дело

Следствие снова попросило перевести генерала Попова под домашний арестБывшеий командующий 58-й армией Иван Попов в военном суде в МосквеСергей Савостьянов/ТАСС Обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге генерал Иван Попов потребовал возбудить уголовное дело против адвоката Дмитрия Аграновского, который комментирует его дело, хотя не имеет к нему никакого отношения.

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Модест
Чем дальше в лес, тем толще адвокаты.
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