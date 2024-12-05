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Брить или не брить лицо: что такое дермапланинг и чем он опасен

Брить или не брить лицо: что такое дермапланинг и чем он опасен

Новый тренд из социальных сетей на поверку оказался хорошо забытым старым бьютихаком. Но что о нем думают дерматологи? фото: iStockphotoНа очередной виток популярности выходит дермапланинг — бритье пушка на лице.

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