Петербургские студенты-медики первыми в РФ смогут совмещать теорию и практику

В городе уже созданы и функционируют 27 кабинетов в крупнейших стационарах и поликлиниках города Петербург первым в стране создал и приступил к реализации практики обучения студентов по целевым договорам непосредственно на базе учреждений, с которыми заключен договор, рассказали в пресс-службе Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга.