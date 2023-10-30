Небензя указал, что на в Палестине происходит катастрофа библейского масштаба

На заседании Совета Безопасности ООН постпред России при Организации Василий Небензя заявил, что "на оккупированной палестинской территории разворачивается гуманитарная катастрофа масштаба, сравнимого с библейскими страшными событиями".
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