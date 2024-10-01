ЦБ подсчитал россиян с тремя и более кредитами

Число заемщиков с тремя и более кредитами за год выросло на 20% и на 1 июля составляло 13,2 млн человек, сообщил Банк России в информационно-аналитическом материале «Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования», подготовленном на основе данных бюро кредитных историй.