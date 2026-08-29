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В ДНР за сутки предотвратили девять атак БПЛА ВСУ

В ДНР за сутки предотвратили девять атак БПЛА ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что за сутки с 28 на 29 августа было предотвращено девять атак дронов ВСУ на гражданские объекты региона.

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