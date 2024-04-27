Капитализация Alphabet достигла нового исторического рубежа в $2 трлн

Рыночная капитализация Alphabet, родительской компании Google, достигла исторического рубежа в $2 трлн на фоне закрытия торгов в США 26 апреля, согласно информации от Bloomberg, которая ссылается на данные торгов.
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