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Капитализация Alphabet достигла нового исторического рубежа в $2 трлн

Капитализация Alphabet достигла нового исторического рубежа в $2 трлн

Рыночная капитализация Alphabet, родительской компании Google, достигла исторического рубежа в $2 трлн на фоне закрытия торгов в США 26 апреля, согласно информации от Bloomberg, которая ссылается на данные торгов.

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