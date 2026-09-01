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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🪙Рубль стал одной из худших мировых валют в августе

🪙Рубль стал одной из худших мировых валют в августе. За месяц он рухнул почти на 7% к доллару. Падение будет только продолжаться, считают эксперты.

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