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Крестовый поход против турецких сериалов объявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Крестовый поход против турецких сериалов объявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "ПУСТЬ ПОКАЖУТ, КАК ОНИ ЛУПЯТ ЖЕНЩИН ПАЛКОЙ": В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПРЕТИТЬ ТУРЕЦКИЕ СЕРИАЛЫ А тем временем в Госдуме заявили о намерении запретить в России турецкие сериалы.

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Комментарии
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Владимир Лев
Давно пора с гюльчатаями разобраться. Дурацкие фильмы.  Вряд ли мужчины это смотрят. Только в деревнях.
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15 час.

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