Крестовый поход против турецких сериалов объявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "ПУСТЬ ПОКАЖУТ, КАК ОНИ ЛУПЯТ ЖЕНЩИН ПАЛКОЙ": В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПРЕТИТЬ ТУРЕЦКИЕ СЕРИАЛЫ А тем временем в Госдуме заявили о намерении запретить в России турецкие сериалы.