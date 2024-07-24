Крестовый поход против турецких сериалов объявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ "ПУСТЬ ПОКАЖУТ, КАК ОНИ ЛУПЯТ ЖЕНЩИН ПАЛКОЙ": В ГОСДУМЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ЗАПРЕТИТЬ ТУРЕЦКИЕ СЕРИАЛЫ А тем временем в Госдуме заявили о намерении запретить в России турецкие сериалы.
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