От 10 до 70%. Смольный оценил степень зависимости городской промышленности от импортной составляющей

Степень зависимости предприятий Петербурга от импортной составляющей колеблется от 10 до 70%. Об этом заявил 22 марта на заседании городского правительства глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.
Степень зависимости предприятий Петербурга от импортной составляющей колеблется от 10 до 70%. Об этом заявил 22 марта на заседании городского правительства глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.
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