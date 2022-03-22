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От 10 до 70%. Смольный оценил степень зависимости городской промышленности от импортной составляющей

Степень зависимости предприятий Петербурга от импортной составляющей колеблется от 10 до 70%. Об этом заявил 22 марта на заседании городского правительства глава комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко.

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