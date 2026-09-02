Эксперт ОТП Банка призвала не сокращать маркетинговые бюджеты резко

Директор по маркетингу ОТП Банка Екатерина Кобленц на Радио РБК объяснила, почему компаниям не следует резко сокращать имиджевую рекламу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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