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Царьград

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Эксперт ОТП Банка призвала не сокращать маркетинговые бюджеты резко

Эксперт ОТП Банка призвала не сокращать маркетинговые бюджеты резко

Директор по маркетингу ОТП Банка Екатерина Кобленц на Радио РБК объяснила, почему компаниям не следует резко сокращать имиджевую рекламу.

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