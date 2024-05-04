Подполковник США Дэвис: Украина откажется от части территорий на переговорах

В рамках возможных мирных переговоров по дипломатическому урегулированию украинского кризиса Украине придется отдать часть своих территорий, иначе она может столкнуться с перспективой более масштабных разрушений.
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