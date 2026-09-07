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Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләре бизнесын киләсе елда «KazanForum»га чакырды

Миңнеханов Берләшкән Гарәп Әмирлекләре бизнесын киләсе елда «KazanForum»га чакырды

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов Дубай палаталары президенты һәм генераль директоры Мөхәммәт Али Рашед Лута белән очрашты.

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