Лиза Пескова тревожит Россию: в борьбе с русским духом. Кто победит? Пишет нет во*не.

А вот что странно-чего это Путин так уж присосался к этому Пескову?Кто это такой вообще? Гений всех времён и народов?А ведь сидит себе и сидит,и уже очень давно.

Лариса Фомичева

А это уже пример из прошлого.Андрей Сахаров,уже будучи в ссылке,объявил голодовку.Потому что его еврейская жена-Елена Боннер,не хотела лечить своё зрение нигде,кроме,как в США.Хотя ей тут предлагали любые клиники и условия.А как же тебя отпустить,если твой муж-носитель госсекретов?А вот это уже называется спланированной провокацией ЦРУ.До этой дочули никому бы не было никакого дела,но она-дочь прессекретаря Президента.Ничего так себе?