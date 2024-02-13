Avia.pro - Новости Лиза Пескова, дочь Дмитрия Пескова, известна тем, что часто публикует в социальных сетях роскошные фотографии и провокационные посты.
Лиза Пескова тревожит Россию: в борьбе с русским духом. Кто победит? Пишет нет во*не.
Комментарии
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Лариса Фомичева
А вот что странно-чего это Путин так уж присосался к этому Пескову?Кто это такой вообще? Гений всех времён и народов?А ведь сидит себе и сидит,и уже очень давно.
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13 мин.
Владимир семин
Песков присосался!
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12 мин.
Лариса Фомичева
А это уже пример из прошлого.Андрей Сахаров,уже будучи в ссылке,объявил голодовку.Потому что его еврейская жена-Елена Боннер,не хотела лечить своё зрение нигде,кроме,как в США.Хотя ей тут предлагали любые клиники и условия.А как же тебя отпустить,если твой муж-носитель госсекретов?А вот это уже называется спланированной провокацией ЦРУ.До этой дочули никому бы не было никакого дела,но она-дочь прессекретаря Президента.Ничего так себе?
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1 мин.
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