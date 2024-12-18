ВСУ обстреляли территорию ДНР за сутки 19 раз

Украинские военные 19 раз за сутки обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Официальную сводку опубликовало в своем телеграм-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).