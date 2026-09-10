Жизнь на освобожденных территориях 10 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Донецкое агентство новостей» 21:05 В Мелитополе начал работу второй состав Общественной палаты Запорожской области Первое заседание прошло в Мелитополе.
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