Китайская Agibot запустила серийное производство человекоподобных роботов ра...

Китайская Agibot запустила серийное производство человекоподобных роботов раньше TeslaКитайский стартап Agibot, запущенный в феврале 2023 года и работающий в сфере робототехники, вызвал значительный ажиотаж в отрасли, заявив о начале массового производства человекоподобных роботов общего назначения.
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