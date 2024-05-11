Маск заявил о «большом давлении» на спутники Starlink

Бизнесмен сообщил о повышенной нагрузке на оборудование. Американский миллиардер Илон Маск рассказал о последствиях самого сильного за последние 20 лет магнитного шторма на Солнце для спутников Starlink, разработанных его компанией SpaceX.
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