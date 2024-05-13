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Царьград

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Благоустроим улицы у станций Сортировочная, Перово, Косино и Митьково - Собянин

Благоустроим улицы у станций Сортировочная, Перово, Косино и Митьково - Собянин

В Москве займутся благоустройством четырёх станций, расположенных на МЦД-3. Работы будут проводиться Сортировочной, Перово, Косино и будущей Митьково.

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