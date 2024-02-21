«Уничтожили сотни боевиков и технику НАТО»: ВС РФ ударили по заводу с бойцами ВСУ в Донбассе по наводке партизан (ФОТО)

ФОТО: Атака была произведена по территории Дружковского завода газовой аппаратуры. По информации подпольщиков, партизаны скоординировали атаку ВС РФ по территории Дружковского завода газовой аппаратуры в Донбассе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии