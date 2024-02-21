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«Уничтожили сотни боевиков и технику НАТО»: ВС РФ ударили по заводу с бойцами ВСУ в Донбассе по наводке партизан (ФОТО)

«Уничтожили сотни боевиков и технику НАТО»: ВС РФ ударили по заводу с бойцами ВСУ в Донбассе по наводке партизан (ФОТО)

ФОТО: Атака была произведена по территории Дружковского завода газовой аппаратуры. По информации подпольщиков, партизаны скоординировали атаку ВС РФ по территории Дружковского завода газовой аппаратуры в Донбассе.

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