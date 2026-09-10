Сила в правде
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Сила в правде

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Аутстаффинг персонала: как устроена работа со сотрудниками за штатом

Аутстаффинг персонала: как устроена работа со сотрудниками за штатом

Вывод сотрудников за штат снижает нагрузку на кадры и бухгалтерию, но не снимает с заказчика управление сменой.

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