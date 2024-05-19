"Через 10 месяцев из унитаза вонять не будет": Стрелков (Гиркин) рассказал что ждет в будущем Тимура Иванова

Надо всем помочь Стрелкову (Гиркин) не просто выйти, с полной реабилитацией и еще наградить за правое дело!!!

Сидор Сидоров

Всегда относился и отношусь к Стрелкову (Гиркину) с уважением. Здоровья ему и сил. Надеюсь мы о нём ещё услышим и даже увидим. Если власть таких людей сажает за решётку, вместо того чтобы использовать с пользой для страны, то эта власть лично у меня вызывает большие сомнения в её искренности.