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"Через 10 месяцев из унитаза вонять не будет": Стрелков (Гиркин) рассказал что ждет в будущем Тимура Иванова

"Через 10 месяцев из унитаза вонять не будет": Стрелков (Гиркин) рассказал что ждет в будущем Тимура Иванова

Интересная жизнь с Vera Star Наверняка многие помнят, что до отставки Сергея Шойгу, среди самых больших критиков бывшего министра обороны, помимо Пригожина, был еще и бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) который после начала специальной операции неоднократно обвинял главу оборонного ведомства в предательстве.

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Комментарии
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Hrustalev Aleksandr
Надо всем помочь Стрелкову (Гиркин) не просто выйти, с полной реабилитацией и еще наградить за правое дело!!!
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3 час.
Сидор Сидоров
Всегда относился и отношусь к Стрелкову (Гиркину) с уважением. Здоровья ему и сил. Надеюсь мы о нём ещё услышим и даже увидим. Если власть таких людей сажает за решётку, вместо того чтобы использовать с пользой для страны, то эта власть лично у меня вызывает большие сомнения в её искренности.
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2 час.
М
ММ
Дискредитировал ли армию Гиркин, если говорил правду про Иванова?
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1 час.

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