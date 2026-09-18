Ямал впервые принимает научный совет Госкомиссии по развитию Арктики

В Салехарде в пятницу, 18 сентября, открылось заседание Научно‑экспертного совета Госкомиссии по вопросам развития Арктики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- G Минтранс оценил р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым