Новая пешеходная зона и спорткластер открыты на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы открыта новая пешеходная зона и спорткластер. Заммэра Петр Бирюков сообщил о создании комфортного пространства для отдыха и спорта, включая скейт-парк, детские площадки и зону воркаута.
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