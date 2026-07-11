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Сборная Испании выиграла все матчи на Евро U19 с общим счетом 19:0

Сборная Испании всухую выиграла все матчи на чемпионате Европы U19.  Команда под руководством Пако Гальярдо стала победителем турнира, обыграв в финале сборную Германии со счетом 2:0.

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